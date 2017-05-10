"Мордовия" проиграла "Зениту-2" и еще на шаг приблизилась к вылету из ФНЛ

Саранская "Мордовия" потерпела поражение в матче 35-го тура ФНЛ от петербургского "Зенита-2". Встреча состоялась на стадионе "Петровский" в Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В составе "Зенита-2" дублем отметился Кирилл Погребняк, еще один гол забил Владислав Сиротов. Гол престижа в составе "Мордовии" на счету Андрея Иванова.

За 3 тура до конца чемпионата "Мордовия" находится в зоне вылета, имея в активе 33 очка и отставая от спасительного 15-го места на 5 пунктов.

"Зенит-2" – "Мордовия" - 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 К. Погребняк (42), 2:0 Сиротов (64), 3:0 К. Погребняк (79), 3:1 Анд. Иванов (90+1).

"Зенит-2": Бабурин (к), Зуев, Зуйков, Чернов, Карпов, Ящук (Исаев, 86), Сиротов (Лесовой, 86), Зырянов, Батютин (Рязанцев, 76), Евсеев, К. Погребняк.

"Мордовия": Леонов, Сабитов, Лебедев (В. Сысуев, 68), Осипов (к), Анд. Иванов, Дегтярев, Петров, Игнатович (Пазин, 62), Деобальд, Кренделев (Навлётов, 6), Лукьянов (Алхазов, 62).

Предупреждены: Сиротов, 60 - Сабитов, 89.