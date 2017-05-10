Футболисты и тренеры "Мордовии" в День Победы возложили цветы к Вечному огню

Накануне, 9 мая, в день празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне игроки, тренеры и персонал футбольного клуба "Мордовия" возложили цветы к братским могилам участников боевых действий, которые умерли от тяжелых ран в эвакогоспиталях Саранска. Таким образом члены клуба отдали дань памяти бесстрашным воинам, которые положили свои жизни на борьбу с фашизмом.

Кроме того, пресс-служба "Мордовии" опубликовала поздравление с Днем Победы.

" Уважаемые соотечественники! Дорогие ветераны и труженики тыла! Футбольный клуб "Мордовия" от всей души поздравляет Вас с Днем Победы - великим праздником, который навсегда останется символом мужества, патриотизма, силы духа и воинской доблести нашего народа.

Мы отдаем дань глубокого уважения ветеранам. От всего сердца благодарим этих людей за мирное небо, за возможность жить и трудиться на благо России. Вечная слава защитникам нашей Родины! Низкий поклон победителям, ветеранам войны и труда! Светлая память тем, кто отдал свою жизнь в битве с врагом", - сказано в поздравлении.

Источник: fc-mordovia.ru