Виталий Мешков рассудит "Спартак-Нальчик" и "Мордовию" в 37-м туре ФНЛ

Главным арбитром матча 37-го тура ФНЛ между "Спартаком" из Нальчика и саранской "Мордовией" станет Виталий Мешков из города Дмитров. Об этом сообщает официальный сайт саранского клуба. Помогать Мешкову будут Алексей Линкин (Воронеж) и Максим Ковалев (Реутов). Инспектор матча – Сергей Рощин (Кисловодск).

Поединок "Спартак-Нальчик" – "Мордовия" состоится 14 мая.

Напомним, что в 36-м туре "Мордовия" на своем поле примет астраханский "Волгарь". За 3 тура до конца чемпионата саранская команда находится в зоне вылета, имея в активе 33 очка и отставая от спасительного 15-го места на 5 пунктов. В случае поражения от "Волгаря" и побед "Луча-Энергии" и "Спартака-Нальчик" в 36-м туре "Мордовия" официально распрощается с ФНЛ.

Источник: fc-mordovia.ru