В Мордовии камеры фотовидеофиксации помогли возбудить более 176 тысяч дел за 4 месяца

За 4 месяца 2017 года ГИБДД Мордовии возбудила свыше 176 тысяч дел об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных приборами фотовидеофиксации. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, из общего количества почти 9 тысяч дел возбуждено по результатам обработки фотоматериалов, полученных с использованием передвижных комплексов "КРИС-П", свыше 72 тысяч – в результате обработки фотоматериалов, полученных с использованием комплексов "Кордон-Темп".

Также в ведомстве отметили тенденцию снижения количества жалоб владельцев транспортных средств на постановления по делам об административных правонарушениях, зафиксированных с применением систем фотовидеофиксации. По результатам рассмотрения жалоб отменено 668 постановлений, оставлено без изменения (жалоба без удовлетворения) – 76 подобных фактов, отказано в принятии - 22 жалобы.

Источник: 13.мвд.рф