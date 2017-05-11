Борцы из Мордовии завоевали 11 медалей на первенстве ПФО и поедут на чемпионат России

На чемпионате ПФО в Нижегородской области успешно выступили борцы греко-римского стиля из Мордовии. Представители региона-13 завоевали 11 медалей: две золотые, шесть серебряных и три бронзовых, сообщили в СШОР по борьбе им. А. Мишина.

Награды наивысшего достоинства завоевали Максим Сурков (до 66 кг) и Мурат Локьяев (до 98 кг). Вторые места заняли Ильдус Ямуков (до 59 кг), Денис Муртазин (до 74 кг), Гаджимурад Джалалов (до 80 кг), Станислав Климов (до 66 кг), Григорий Крашенинников (до 98 кг) и Игорь Пономарев (130 кг). Третьими стали Егор Депцов (до 74 кг), Михаил Корнилов (до 80 кг) и Николай Измайлов (130 кг).

Все вышеуказанные спортсмены получили путевку на чемпионат России, который пройдет с 16 по 18 июня в городе Владимир.

Источник: СШОР по борьбе