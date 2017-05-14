Житель Мордовии соврал об угоне своего автомобиля, чтобы не оплачивать последствия ДТП

Житель Кадошкинского района обратился в полицию с заявлением о том, что у него угнали автомобиль ГАЗ-2217. По словам 56-летнего мужчины, он запомнил предполагаемых преступников.

В пресс-службе МВД по РМ рассказали, что за день до заявления мужчина угодил в ДТП с "Баргузином" и отогнал автомобиль в Ковылкинский район в автосервис на ремонт. На следующий день, чтобы уйти от ответственности и не платить за ремонт второй машины, владелец ГАЗа решил заявить об угоне.

Теперь в отношении выдумщика возбуждено уголовное дело за донос, ему грозит до двух лет колонии.

Как сообщалось ранее, житель поселка Силикатный Ковылкинского района обратился в полицию с заявлением о том, что стал жертвой ограбления. По словам заявителя, из его автомобиля "Нива Шевроле" исчез кошелек с 12 тысячами рублей.

Источник: 13.мвд.рф