В Мордовии чиновница, склонявшая подчиненных к даче ложных показаний, пойдет под суд

В Мордовии чиновницу подозревают в присвоении средств. Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, подозреваемой является директор Комсомольского пансионата ветеранов войны и труда. На чиновницу завели уголовное дело и на время расследования отстранили от должности.

Такие меры пришлось принять после того, как выяснилось, что женщина не только присвоила средства, но еще и склоняла подчиненных к даче ложных показаний в свою пользу.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Как сообщалось ранее, житель Кадошкинского района обратился в полицию с заявлением о том, что у него угнали автомобиль ГАЗ-2217. По словам 56-летнего мужчины, он запомнил предполагаемых преступников.

Источник: prokrm.ru