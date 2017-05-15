В Темникове церковь бьет тревогу из-за гор мусора на кладбище

Темниковская епархия призывает власти районного центра всерьез заняться уборкой местного кладбища. Как сообщили в пресс-службе епархии, на могилах усопших давно образовались огромные горы мусора. Здесь свалены и сухие листья, и огромные ветки, упавшие с деревьев, и старые полуразвалившиеся кресты и надгробия, и старые цветы и венки.

Священники предлагают чиновникам вывезти горы накопившегося за годы мусора, поставить урны для его уборки. Жителей города также призывают активно участвовать в уборке и облагородить не только могилы своих родных и близких, но и соседние, заброшенные.

Как сообщалось ранее, в Саранске разгромили зону барбекю в районе Лесного озера в Северо-Западной части города. По словам руководителя Пролетарского района Александра Кузьмина, в праздничные дни место для пикника было очень востребовано. Однако избежать варварства и вандализма не удалось.