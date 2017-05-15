В Кадошкинском районе парочка уединилась в машине и едва не погибла, опрокинувшись в кювет

В селе Паёво Кадошкинского района едва не погибла влюбленная пара, которая решила провести романтический вечер в машине. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Мордовии, 19-летний молодой человек и его 18-летняя пассия приехали на холм неподалеку от населенного пункта. Влюбленные забрались на заднее сиденье ВАЗа, как вдруг тот внезапно покатился.

Как оказалось, парень забыл установить машину на ручной тормоз. ВАЗ съехал со склона холма и опрокинулся.

В результате молодые люди с различными травмами были госпитализированы.

Как сообщалось ранее, на магистрали Саранск-Березники произошло ДТП с участием вазовской "десятки". Отечественный автомобиль врезался в бетонный столб. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил наезд на световую опору.

Источник: gibdd.ru/r/13