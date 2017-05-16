Предприниматель из Мордовии заработал на подделках под брендом Adidas более 250 тысяч

В Мордовии завершилось рассмотрение уголовного дела о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. В пресс-службе прокуратуры РМ сообщили, что весной 2016 года житель республики выставил на продажу в магазине Яваса спортивные товары под брендом Adidas. Все они оказались поддельными. В итоге сельский бизнесмен причинил ущерб немецкой корпорации на сумму в 252 тысячи рублей.

По решению суда, теперь предпринимателю предстоит отработать 200 часов общественных работ. Кроме того, в ходе рассмотрения уголовного дела в суде подсудимый возместил ущерб в полном объеме.

Как сообщалось ранее, жительница Рузаевского района пришла в полицию с заявлением о том, что стала жертвой мошенников. Схема "развода" женщины оказалась весьма банальной. По словам потерпевшей, ей позвонил якобы ее сын и сказал, что стал виновником ДТП, в котором пострадал пенсионер.

Источник: prokrm.ru