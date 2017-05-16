Электронная оплата проезда в общественном транспорте будет внедрена в Мордовии в 2017 году

До конца 2017 года в Мордовии будет полностью интегрирована электронная система оплаты проезда в общественном транспорте. По информации "Российской газеты", с апреля этого года система тестируется на межмуниципальных маршрутах Лямбирского, Кочкуровского, Ромодановского районов, а также Рузаевки. С лета на пластиковые карты перейдут и маршруты в Саранске.

Сперва система будет опробована на льготных категориях граждан. Они получат электронные проездные, на которых будут указаны персональные данные владельца. На переходном этапе традиционные билеты будут действовать параллельно с электронными.

Как сообщалось ранее, в Мордовии ввели ограничения проезда на федеральных магистралях Р-178 Саранск - Сурское – Ульяновск и подъезде к Саранску из-за ремонтных работ.

Источник: "Российская газета"