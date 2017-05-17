Юные борцы из Мордовии завоевали 2 медали на всероссийском турнире в Удмуртии

В Удмуртии завершился V традиционный всероссийский турнир по греко-римской борьбе. Участниками состязаний стали более 180 борцов из 15 городов нашей страны. Среди них были и юные спортсмены из Мордовии.
Представители региона-13 завоевали в своих возрастных категориях 2 медали. Первое место занял Антон Плотников, третье - Сергей Изосимов.
Кроме того, Антон стал обладателем специального приза "За волю к победе".
Как сообщалось ранее, трое спортсменов из Мордовии одержали победу на чемпионате по греко-римской борьбе ОГФСО "Юность России", проходивший в Михайлове.
В весовой категории до 66 кг не было равных Николаю Чернову. Анатолий Корнюхин стал победителем в весовой категории до 75 кг, а Константин Шилкин - в весе до 80 кг.
Источник: izvmor.ru