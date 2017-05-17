Мордовский гонщик Евгений Комаров лидирует в общем зачете Кубка Европы по велоспорту-BMX

Лидер сборной России по велоспорту-BMX, Евгений Комаров из Мордовии, лидирует в общем зачете Кубка Европы. Об этом сообщил Европейский союз велосипедистов, подводя промежуточный итог четырех этапов КЕ.

На сегодняшний день в активе Комарова 165 баллов. Впервые в истории российский спортсмен лидирует в дивизионе элита. Партнер Комарова по сборной — Александр Катышев - на данный момент расположился на 7-й строчке рейтинга, Павел Малышенков — на 12-й.

Женский рейтинг в категории элита по итогам четырех этапов Кубка Европы возглавляет Лаура Смулдерс (Нидерланды) - в ее активе 210 баллов. На втором месте находится россиянка Ярослава Бондаренко. Помимо нее, в десятке сильнейших расположились еще две россиянки: Наталья Афремова (5-е место) и Наталья Суворова (10-е место).

Следующие два этапа кубка Европы состоятся в Праге 20 и 21 мая.