В Мордовии уже заселены 42 дома по программе переселения из аварийного жилья

Правительство Мордовии 15 мая провело очередное заседание. Основным вопросом, который обсуждали члены правительства, стало переселение граждан из аварийного жилья в Саранске, а также городских поселениях Рузаевка, Краснослободск, Торбеево, Темников и сельском поселении Ромоданово.

Министр ЖКХ и гражданской защиты населения РМ Алексей Тюркин сообщил, что реализация программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия" на 2013-2017 годы завершается. В рамках этапа 2016-2017 годов строятся 54 многоквартирных дома, из них 42 введены в эксплуатацию и заселены. Строительство 12 домов продолжается.

Крайний срок завершения реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - 1 сентября 2017 года.

Несмотря на то, что динамика по выполнению программы в целом положительная, проблемные вопросы остаются. Один из недочетов - недостаточное количество людей, работающих на объектах, и отсутствие двухсменного режима работы.

Источник: e-mordovia.ru