В УФСИН Мордовии проходит обучение специалистов-взрывников со всей России

В УФСИН Мордовии для прохождения обучения собрались инструкторы-взрывники из 19 регионов России. В общей сложности в Мордовию прибыли 25 сотрудников штурмовых отделений из территориальных органов ФСИН России. Все они собрались на базе Учебного центра.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН по РМ, целью данного обучения является подготовка специалистов взрывного дела, способных квалифицированно и безопасно производить взрывные работы в объеме должностных обязанностей.

В ходе обучения теоретические занятия по конкретным модулям программы будут чередоваться с практическими на учебном полигоне.

Как сообщалось ранее, в Большеберезниковской средней школе открылась комната "Боевой славы". Здесь можно увидеть экспонаты времен Великой Отечественной войны, локальных войн и современной армии.

Источник: 13.fsin.su