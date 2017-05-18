После матча "Мордовия" - "Луч-Энергия" транспорт в Саранске будет работать в усиленном режиме

После матча 38-го тура первенства ФНЛ между "Мордовией" и "Лучом-Энергией" из Владивостока общественный транспорт в Саранске будет осуществлять перевозку пассажиров в усиленном режиме. Об этом сообщили в горадминистрации.

Традиционно, автобусы будут ждать болельщиков на ул. Коммунистической (остановки Володарского, Театр оперы и балета), ул. Московской (остановка. Парк) и проспект Ленина (остановка Дом союзов).

Напомним, что матч состоится 20 мая. В нем будет решаться судьба "Мордовии". В случае победы саранская команда однозначно останется в ФНЛ на следующий сезон. Поражение с большой долей вероятности отправит "Мордовию" в низший дивизион.

Источник: adm-saransk.ru