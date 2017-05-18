"Мордовия" - "Луч-Энергия": на "матче сезона" в Саранске будет работать съемочная группа FIFA TV

В субботу, 20 мая, саранская "Мордовия" проведет, пожалуй, самый важный матч сезона-2016/17. Подопечные Марата Мустафина на своем поле примут "Луч-Энергию" из Владивостока.

Именно от этого матча во многом зависит, останется ли "Мордовия" в ФНЛ на следующий сезон. Чтобы гарантировать себе прописку во втором по значимости российском дивизионе, команде из региона-13 нужно побеждать с любым счетом. В этом случае "Мордовия" не будет зависеть от результатов матчей своих конкурентов.

Как сообщает пресс-служба "Мордовии", болельщики команды смогут занять места на трибунах стадиона "Старт" бесплатно, если придут на игру в клубной атрибутике или принесут с собой символ победы (например, георгиевскую ленточку). Кроме того, на матче будет работать съемочная группа FIFA TV.

Источник: fc-mordovia.ru