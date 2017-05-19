Сестры Хохловы из Мордовии взяли золото и серебро на ЧМ по легкой атлетике среди паралимпийцев

Представительницы Мордовии, сестры Алина и Регина Хохловы, завоевали 2 медали на чемпионате мира по легкой атлетике среди паралимпийцев. Алина Хохлова завоевала золото в соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 5 км. Регина на этой же дистанции взяла серебро. Замкнула тройку сильнейших представительнциа Франции.

Для Мордовии это первые награды столь престижных паралимпийских соревнований в данном виде спорта.

Как сообщалось ранее, в Удмуртии завершился V традиционный всероссийский турнир по греко-римской борьбе. Участниками состязаний стали более 180 борцов из 15 городов нашей страны. Среди них были и юные спортсмены из Мордовии.

Источник: izvmor.ru