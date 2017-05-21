Наставник "Луча" узнал о вылете из ФНЛ на пресс-конференции после игры с "Мордовией"

Старший тренер «Луча-Энергии» Александр Ушахин подвел итоги матча 38-го тура ФНЛ с «Мордовией». Встреча состоялась в Саранске и завершилась со счетом 1:1. Обе команды по итогам сезона вылетели в ПФЛ.

«Градус игры был очень высоким. Обе команды пытались остаться в ФНЛ. Победа давала прекрасные шансы «Мордовии». Между тем, «Лучу» поражение не обещало ничего хорошего. В целом, получилась очень тяжелая игра, а перед этим у нас была очень тяжелая дорога - сюда мы добирались больше суток.

Я благодарен ребятам за самоотдачу. Очень благодарен за то, что сыграли дисциплинировано, верно выполнили тот план на игру, который мы готовили. Соперник представлялся нам играющей командой, которая много действует продольно, грамотно атакует, опасно выполняет стандарты.

«Сибирь» и «Балтика» за счет побед поднялись выше в таблице? В таблицу мы еще не успели посмотреть… Признаться, вы меня расстроили», - сказал Ушахин.

Источник: fc-mordovia.ru