Саранские лицеисты в Международный день семей поняли, что "Дом вести – не лапти плести"

В Саранске весьма необычно прошел Международный день семей. В рамках празднования ученики естественно-технического общеобразовательного лицея № 43 осваивали основы традиционного семейного этикета на интерактивном занятии «Дом вести – не лапти плести», который прошел в крестьянской избе музейно-этнографического «Мордовского подворья».

Лицеисты не только узнали от сотрудников музейно-этнографического комплекса, как создавалась мордовская семья, кто являлся хозяином и хозяйкой крестьянского дома, как было принято вести хозяйство. Ребята сами охотно прочувствовали на себе, каково быть семьянином, нарядившись в национальные костюмы.

Девочки хлопотали у печи, носили ведра на коромысле, управляли прялкой. Мальчики постигали премудрости кузнечного ремесла, учились наматывать онучи и обувать лапти.

Источник: izvmor.ru