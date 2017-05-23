Мордовские борцы-юниоры взяли 8 медалей на турнире в Альметьевске

Спортсмены из Мордовии завоевали 8 медалей на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе среди юниоров, которые прошли в Альметьевске.

Золотую медаль в весовой категории до 59 кг взял Заур Хуснутдинов. Серебряными призерами стали: Михаил Депцов (до 66 кг), Егор Депцов (до 71 кг), Руслан Варданян (до 75 кг) и Николай Измайлов (130 кг). Бронза на счету Вадима Гранкова (до 80 кг) и Руслана Бибарсова (130 кг).

Как сообщалось ранее, мордовские спортсмены удачно выступили на чемпионате и первенстве России по подводному спорту в Санкт-Петербурге. В частности, у мужчин в упражнении ночной дайвинг третье место занял Артем Санаев.