Во время ЧМ-2018 занятия в МГУ им. Огарева будут проходить по расписанию

Ректор Мордовского университета им. Огарева Сергей Вдовин сообщил, что во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года занятия в вузе не будут переноситься.

«Мы этот вопрос детально, очень тщательно рассматривали и приняли решение, что занятия переноситься не будут. Новый учебный год традиционно начнется 1 сентября 2017 года. В рамках учебного года мы оптимизируем расписание, задействовав субботние дни. Промежуточную аттестацию 1-3 курсов завершим в мае, у выпускников вуза итоговая аттестация пройдет в обычном режиме», - сказал он.

Ранее Сергей Вдовин рассказал о том, как в вузе борются с коррупцией.

Источник: izvmor.ru