В Мордовии будет построено 37 км региональных и местных дорог в 2017 году

Врио главы РМ Владимир Волков провел рабочую встречу с генеральным директором компании "Ельниковская ДСПМК" Григорием Самолькиным. Речь шла о выполнении задач согласно дорожному строительству в районах Мордовии.

Волков подчеркнул, что дороги – одна из главнейших тем в наказах избирателей Мордовии и прежде всего – жителей сельских населенных пунктов. По этой причине интерес к данной проблеме особый. В нынешнем году на строительство сельской дорожной сети федеральный центр выделит республике вдвое больше денег, нежели в 2016-м. Значительные ресурсы на сельские дороги учтены и в республиканском бюджете.

В общей сложности предстоит отремонтировать и построить тридцать семь километров региональных и местных дорог.

Источник: izvmor.ru