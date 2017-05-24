В Мордовии рецидивист украл из салона "пятерки" банковские карты и золотую цепочку

42-летний житель Мордовии был задержан по подозрению в краже из автомобиля. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, ранее неоднократно судимый мужчина прогуливался ночью по улицам села Троицк и приметил припаркованную «пятерку». Он разбил стекло в машине и забрал из салона мужскую барсетку, в которой находились банковские карты и золотая цепочка.

Тем не менее, воспользоваться украденным мужчине не удалось – его задержали. Похищенные вещи были обнаружены в кармане куртки преступника.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, аферисты под видом товарищей из соцсети оставили без средств двух саранских студентов.

Источник: 13.мвд.рф