В Саранске работник строительной организации украл у фирмы 10 тонн бетонного лома

Работник одной из строительных организаций Саранска украл у своего же предприятия 10 тонн бетонного лома.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 61-летний мужчина проник в хранилище, вывез оттуда стройматериал и продал своему знакомому. Похищенный стройматериал тот использовал для стоянки транспорта около гаража.

В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба.

Как сообщалось ранее, 42-летний житель Мордовии был задержан по подозрению в краже из автомобиля. Ранее неоднократно судимый мужчина прогуливался ночью по улицам села Троицк и приметил припаркованную «пятерку». Он разбил стекло в машине и забрал из салона мужскую барсетку, в которой находились банковские карты и золотая цепочка.

Источник: 13.мвд.рф