Эксперты из Минкультуры РФ изучили туристический маршрут «Зов Торамы» к ЧМ-2018 в Мордовии

Экспертная группа Комитета по импортозамещению при Министерстве культуры России побывала в Саранске. Целью визита было знакомство с маршрутом «Зов Торамы» и включение его в список брендовых маршрутов России.

Гости ознакомились со всеми объектами, которые будут рекомендованы к посещению в рамках двухдневного тура во время ЧМ-2018. В первый день гости посмотрели самый высокий фонтан Поволжья «Звезда Мордовии», посетили основные площади Саранска, Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова, Военно-мемориальный комплекс, Музейно-этнографический комплекс «Мордовское подворье», а также отведали блюда национальной мордовской кухни.

Второй день тура включал в себя посещение дома-музея «Этно-кудо» им. В. И. Ромашкина в селе Подлесная Тавла. Гостям музея представилась возможность познакомиться не только с историей музыкального коллектива «Торама», но и узнать об обычаях мордовского народа. В Тавлинской школе резьбы по дереву экспертам поведали о традициях создания знаменитой тавлинской игрушки, которая входит в число 7 чудес Финно-угорского мира. Завершался маршрут посещением Иоанно-Богословского мужского монастыря в с. Макаровка.

Источник: saransk-2018.com