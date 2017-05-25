Паралимпиец из Мордовии взял 3 золота на чемпионате России по легкой атлетике

В Смоленске завершился чемпионат России по легкой атлетике среди паралимпийцев. Представитель Мордовии Евгений Швецов по итогам соревнований стал обладателем 3 золотых наград.

Как сообщает республиканское минспорта, трехкратный паралимпийский чемпион, выступающий в классе Т36, финишировал первым в беге на дистанциях 200, 400 и 800 метров.

Всего в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 45 регионов страны.

Спортсмены, показавшие лучшие результаты на этом турнире, войдут в состав сборной России.

Как сообщалось ранее, спортсмены из Мордовии завоевали 8 медалей на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе среди юниоров, которые прошли в Альметьевске.

Источник: vk.com/minsportrm