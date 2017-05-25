В "День славянской письменности и культуры" младшеклассникам Мордовии показали "Азбуку" 1910 года

В Мордовии в честь «Дня славянской письменности и культуры» состоялся концерт 15 хоров на кафедральной площади Феодора Ушакова. В саранской гимназии №12 сотрудники Республиканского краеведческого музея провели необычный урок «Аз-Буки-Веди». Учащимся 2-го класса рассказали, как Святые Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку, перевели с греческого на славянский язык несколько богослужебных книг.

С особым увлечением ребята разглядывали выпущенную в 1910 году «Азбуку» с фитами и ятями, по которым учились читать их предки, а также ручки с металлическими перьями. Ребята постарались освоить старинные письменные принадлежности, но оказалось, что это крайне непросто.

Закончился урок торжественным гимном Святым Кириллу и Мефодию.

Источник: izvmor.ru