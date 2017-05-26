В Саранске 30 мая в честь Года экологии состоится праздник «Мой Саранск – моя планета!»

Творческие коллективы саранского Дворца культуры организуют праздничный концерт «Мой Саранск – моя планета!». Мероприятие будет посвящено году экологии.

Все жители и гости республики приглашаются 30 мая в 16:00 в Парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина, где и пройдет действо. Аниматоры проведут увлекательные развлекательно-игровые конкурсы на экологическую тематику. Актеры школьных театральных студий покажут небольшие инсценировки, затрагивающие проблемы защиты окружающей среды.

В завершении праздника состоится концерт. На летней эстраде Пушкинского ПКиО выступят: юные артисты вокальной студии «Релиз», хореографических коллективов «Хрусталики» и «Калейдоскоп», танцевальная студия «Три Т» и ансамбль «Ника».

Источник: izvmor.ru