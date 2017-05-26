Врио главы Мордовии и бизнес-сообщество Саранска обсудили подготовку к ЧМ-2018

В четверг, 25 мая, состоялась встреча представителей бизнес-сообщества Саранска с врио главы Мордовии Владимиром Волковым. Стороны входе переговоров обсудили совместную работу по подготовке к чемпионату мира – 2018.

Владимир Волков отметил, что проведение мирового первенства станет историческим событием для республики, будет способствовать укреплению имиджа Мордовии как одного из самых узнаваемых регионов страны, повышению инвестиционной привлекательности для международного и отечественного бизнес-сообщества. При этом успех проведения ЧМ-2018 во многом будет зависеть от того, каким увидят и запомнят наш город иностранные гости и жители российских регионов.

«Уже в этом году мы должны сдать в эксплуатацию практически все объекты чемпионата: завершить строительство стадиона, аэропорта, двух гостиниц, провести реконструкцию пешеходных мостов на вокзалах в Саранске и Рузаевке. Завершить весь комплекс работ в гостинично-жилом комплексе «Тавла» и микрорайоне «Юбилейный». Речь идет об объектах инфраструктуры, жилье, благоустройстве территории. Наследие чемпионата – новые дороги, гостиницы, жилые дома, студенческие общежития, набережные – будет служить жителям Мордовии долгие годы», - заявил Волков.

Руководитель региона подчеркнул, что ждет от городских властей и бизнес-сообщества скоординированной работы, чтобы в течение строительного сезона этого года привести здания в надлежащий вид.

Источник: e-mordovia.ru