60 школьников и около 40 педагогов Мордовии получили награды за активную деятельность в рамках РДШ

Лидеры общественных организаций Мордовии вместе с учащимися 9-х и 11-х классов накануне, 25 мая, отметили последний звонок. Среди них были и представители Российского движения школьников.

На торжественных линейках в 23 школах-пилотных площадках РДШ были отдельно отмечены активисты движения. 60 школьников и порядка 40 педагогов получили благодарственные письма и памятные подарки за свою плодотворную деятельность в рамках движения, которое становится все более популярным среди подростков.

Как сообщалось ранее, врио главы Мордовии Владимир Волков заявил о необходимости привести в порядок все парки, бульвары, улицы и дома частного сектора в Саранске. Об этом он заявил на встрече с представителями бизнес-сообщества, на которой обсуждалась подготовка города и региона к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Источник: izvmor.ru