Мордовская байдарочница Елена Анюшина выиграла вторую медаль этапа КМ в Венгрии

Спортсменка из Мордовии Елена Анюшина стала обладательницей уже второй медали на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в венгерском Сегеде. В паре с Кирой Степановой из Энгельса Анюшина выиграла серебро на дистанции 500 метров среди байдарок-двоек.

Победу одержали представители Новой Зеландии Лиза Каррингтон и Кэйтлин Райан. Третьими финишировали Аня Остерман и Спела Пономаренко из Словении.

Напомним, ранее Елена Анюшина стала победительницей соревнований в байдарке-одиночке. Спортсменка преодолела дистанцию за 1 мин. 47,755 сек., обойдя двукратную олимпийскую чемпионку новозеландку Лизу Каррингтон. Третье место заняла венгерка Тамара Такач.

Источник: izvmor.ru