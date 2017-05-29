Студент, погибший в Мордовии в результате опрокидывания ВАЗа в кювет, не имел прав

Стали известны некоторые подробности рокового ДТП, которое произошло в Темниковском районе Мордовии. Напомним, на 8 км автодороги Темников – Барашево – Теньгушево опрокинулся автомобиль ВАЗ-2112. Находившийся за рулем 17-летний юноша погиб на месте.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, молодой человек не имел водительских прав. Однако это не помешало ему сесть за руль. В один из моментов он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, а затем автомобиль опрокинулся в кювет.

На момент аварии в салоне машины находились еще двое молодых людей. 17-летняя девушка и 19-летний парень с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

По данному факту проводится проверка.

Источник: gibdd.ru/r/13