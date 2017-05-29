В МЧС призвали 6 регионов Мордовии быть в режиме повышенной готовности из-за лесных пожаров

Пожароопасная обстановка на территории Мордовии находится на особом контроле представителей МЧС. В минувшую субботу в ведомстве прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности при Правительстве РМ. В режиме видеоконференцсвязи были подключены все районы республики.

Главной темой обсуждения стала высокая вероятность пожаров в лесах региона. Напомним, в шести районах Мордовии введен 5-й класс пожароопасности. В связи с этим, главам Ардатовского, Атяшевского, Большеберезниковского, Большеигнатовского, Дубенского, Чамзинского районов рекомендовано ввести режим функционирования «Повышенная готовность».

В МЧС также рекомендовали продолжать профилактические мероприятия, направленные на предупреждение пожаров, обновлять опашку границ населенных пунктов, а также контролировать сжигание мусора и сухой травы и ограничивать пребывание граждан в лесах.

Источник: 13.mchs.gov.ru