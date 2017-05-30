Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Под угрозой остаться без водительских прав житель Саранска выплатил 250 тыс. рублей долга

Под угрозой остаться без водительских прав житель Саранска выплатил 250 тыс. рублей долга

Житель Саранска под угрозой остаться без водительских прав оплатил долг в размере 250 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП по РМ, такую немалую сумму мужчина задолжал в качестве морального вреда. Однако отдавать деньги гражданин не спешил.

Приставы пригрозили ему ограничением водительских прав. Только после этого должник явился в отдел судебных приставов и погасил всю сумму долга.

Как сообщалось ранее, мордовские приставы наложили арест на автопарк компании, задолжавшей взыскателям свыше 6 млн рублей. Всего арестованы 34 транспортных средства. Собственность оставлена на ответственное хранение начальнику организации-должника.


Источник: УФССП по РМ