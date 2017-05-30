Под угрозой остаться без водительских прав житель Саранска выплатил 250 тыс. рублей долга

Житель Саранска под угрозой остаться без водительских прав оплатил долг в размере 250 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП по РМ, такую немалую сумму мужчина задолжал в качестве морального вреда. Однако отдавать деньги гражданин не спешил.

Приставы пригрозили ему ограничением водительских прав. Только после этого должник явился в отдел судебных приставов и погасил всю сумму долга.

Как сообщалось ранее, мордовские приставы наложили арест на автопарк компании, задолжавшей взыскателям свыше 6 млн рублей. Всего арестованы 34 транспортных средства. Собственность оставлена на ответственное хранение начальнику организации-должника.

Источник: УФССП по РМ