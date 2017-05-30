В Мордовии двое детей попали в больницу с ожогами, опрокинув на себя чайник

В Мордовии двое малолетних детей получили серьезные травмы, облившись кипятком. С ожогами второй степени - бедер, голеней и нижних конечностей - мальчики 2 и 3 лет были госпитализированы в Комсомольскую районную больницу.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, инцидент произошел в понедельник около 18:00. Дети остались без присмотра родителей и опрокинули на себя кипящий чайник. В настоящее время малыши проходят курс лечения, а представители службы ПДН проведут по факту произошедшего проверку.

Как сообщалось ранее, в Детскую республиканскую больницу №1 с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом правой теменной кости поступил малыш. Ребенок, которому 17 мая исполнился всего лишь месяц, упал с табуретки.

Источник: 13.мвд.рф