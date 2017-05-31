Юная велогонщица из Мордовии взяла 2 золота на всероссийском турнире в Москве

Велогонщица из Мордовии Дарья Хлуднева вернулась домой со всероссийских соревнований по велоспорту-ВМХ с двумя медалями. Турнир прошел в Москве.

Как сообщает пресс-служба КСШОР РМ, соревнования проходили в гонке "классик" между сильнейшими спортсменами страны возрастной категории 13-14 лет. По итогам заездов спортсменка из региона-13 показала лучший результат.

Стоит добавить, что в следующим году среди велогонщиков данного возраста будет проводиться уже официальное первенство России.

Как сообщалось ранее, в Смоленске завершился чемпионат России по легкой атлетике среди паралимпийцев. Представитель Мордовии Евгений Швецов по итогам соревнований стал обладателем 3 золотых наград.

Трехкратный паралимпийский чемпион, выступающий в классе Т36, финишировал первым в беге на дистанциях 200, 400 и 800 метров.

Источник: КСШОР РМ