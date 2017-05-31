Поэты из Мордовии примут участие в книжном фестивале "Красная площадь" в Москве

В Москве с 3 по 6 июня пройдет книжный фестиваль "Красная площадь", приуроченный ко дню рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка. Аналогичные фестивали уже проходили в 2015 и 2016 годах, и тогда стали важными событиями в литературной и культурной жизни России.

Третий фестиваль обещает быть не менее масштабным. В нем предполагается участие более 300 издательств из нескольких десятков регионов РФ. Ожидается, что в дни работы фестиваля его посетят 300 тысяч человек, также планируется участие первых лиц государства.

В рамках фестиваля предполагается организация серии мероприятий Программы поддержки национальных литератур, в том числе презентация вышедшей в начале этого года "Антологии поэзии национальных литератур народов России". С большой сцены на Красной площади столицы прозвучат стихи на десятках языков страны, в том числе на мокшанском и эрзянском.

Источник: izvmor.ru