Мордовское "Орлово гнездо" будет внесено в список культурно-природного наследия РФ

Директор "Заповедника Мордовии" Александр Ручин сообщил, что знаменитое "Орлово гнездо", являющееся любимым местом отдыха граждан, будет внесено в список культурно-природного наследия России.

"Это Пушкинские места, здесь когда-то бывал русский геолог и почвовед В.В. Докучаев, другие известные личности. "Орлово гнездо" располагается в Национальном парке "Смольный" в Ичалковском районе. Отмечу, что эта территория очень интересна с точки зрения экологического туризма", - рассказал Ручин.

Свое название "Орлово гнездо" получило благодаря древней легенде. Она гласит, что в XVIII веке на территории нынешнего заповедника рос дуб огромных размеров (в обхвате - 2,5 метра, диаметр - 1,25). На этом дубе гнездился орел.

Как сообщалось ранее, в Мордовии создана "Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича и Национального парка "Смольный" под названием "Заповедная Мордовия".

Источник: izvmor.ru