В ДТП на трассе Саранск-Большое Игнатово с участием "Киа" и "Приоры" пострадали 4 человека

На трассе Саранск-Большое Игнатово накануне, 30 мая, произошло ДТП, в котором пострадали люди. Инцидент случился на 28-м км трассы, где столкнулись "Киа Саренто" и "Лада Приора".

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба МЧС по РМ.

По факту аварии проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Рузаевке произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего пострадал 5-летний ребенок. Инцидент случился на перекрестке улиц 40 лет Победы-Куйбышева. Водитель ВАЗа стал совершать обгон, однако не убедился в безопасности маневра и врезался в поворачивающий "Хюндай Солярис".

Источник: 13.mchs.gov.ru