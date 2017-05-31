Возбуждено дело по факту кражи украшений из Иоанно-Богословского собора в Саранске

Житель Воронежа совершил кражу ювелирных изделий из Иоанно-Богословского кафедрального собора, за что был задержан и ответит перед законом. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, вор уже во всем сознался.

Напомним, мужчина обокрал храм еще в феврале 2016 года. По его словам, к совершению преступления он готовился заранее. Несколько дней изучал распорядок дня работников и места хранения ценных вещей. Затем ночью забрался в храм, взломав замок на входной двери. Из иконной лавки он похитил золотые и серебряные изделия и прихватил деньги из ящика для пожертвований от прихожан. Сумма ущерба составила около 1 млн рублей.

Ювелирные украшения преступник перепродавал частями. Некоторые украденные вещи были обнаружены в ходе обыска по месту жительства задержанного

По данному кражи возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф