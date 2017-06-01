Житель Мордовии украл у односельчанина велосипед, который тот "забыл" ему подарить

Вор угнал транспортное средство среди бела дня прямо от дома потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, доехав на украденном велосипеде до своего жилища, злоумышленник оставил его во дворе. Однако пользоваться краденным имуществом долго ему не пришлось. Полицейские изъяли технику и вернули хозяину.

Свой поступок мужчина аргументировал тем, что ранее односельчанин пообещал ему подарить этот велосипед.

В настоящее время по факту кражи решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось ранее, 16-летний подросток из Мордовии обвиняется в краже мотоцикла у своих родственников. Подельником юноши стал 14-летний подросток.

Источник: 13.мвд.рф