«Помоги, не касаясь»: Ксения Раппопорт презентовала на ПМЭФ уникальный проект для помощи детям-бабочкам

1 июня 2017, Санкт-Петербург – Российская актриса театра и кино Ксения Раппопорт презентовала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2017 благотворительный проект «Помоги, не касаясь» для помощи детям-бабочкам. В рамках проекта разработаны специальные постеры с уникальной системой перевода пожертвований через онлайн-платформу Masterpass* при помощи QR-кодов.

Проект реализован для благотворительного фонда «Дети-бабочки» при технологической поддержке международной платежной системы Mastercard** и компании Uniteller, творческое решение разработано креативным агентством Publicis Russia. Проект также поддерживает фонд «Росконгресс» – постеры для помощи детям-бабочкам установлены на площадке ПМЭФ.

Цель проекта – сбор средств для оказания помощи детям, родившимся с редким генетическим заболеванием «буллёзный эпидермолиз». Болезнь делает кожу ребёнка настолько чувствительной, что любое прикосновение причиняет ему боль. Полного излечения от буллёзного эпидермолиза пока не существует. Но это не значит, что жизнь детей-бабочек нельзя облегчить – каждый может это сделать без единого касания.

«Теперь мы, люди сочувствующие и небезразличные, можем помочь детям, которым больно, буквально за пару секунд. QR-код фонда «Дети-бабочки» – это такая штука, которая очень быстро и очень просто объединяет нас в стремлении облегчить боль и страдания детей», – рассказала Ксения Раппопорт, попечитель фонда «Дети-бабочки», во время пленарной сессии «Доверие в благотворительности: от этического кодекса к профессиональным стандартам» ПМЭФ 2017.

«Мы очень рады поддерживать этот проект, в котором современные технологии помогают решать социально значимые вопросы. Постеры и с бесконтактной технологией, и с сервисом Masterpass делают процесс пожертвования ещё проще, удобнее и понятнее. Благодаря инновационным платёжным технологиям можно не откладывать на «потом» дело, от которого может зависеть чья-то жизнь», – комментирует Алексей Малиновский, глава Mastercard в России, Казахстане, Беларуси и Армении.

В рамках проекта были созданы уникальные плакаты со встроенным платёжным функционалом. Первые стенды были с бесконтактной технологией оплаты, теперь появилось новое решение: чтобы сделать пожертвование, нужно считать QR-код смартфоном и затем провести платёж банковской картой через сервис Masterpass от Mastercard. На открывшейся странице после нажатия кнопки «Оплата Masterpass» сумма в 100 рублей будет перечислена с банковской карты на счёт фонда.

Система оплаты через QR-код в России впервые используется для сбора пожертвований, это новый вид повседневной благотворительности.

В июне к проекту присоединятся новые участники. Благодаря поддержке розничной сети «Ростелекома» постеры будут установлены в 600 городах России. Они также появятся в 15 тысячах отделений Почты России по всей стране. Афиши и баннеры с QR-кодом «Помоги, не касаясь» можно будет увидеть в интернете, журналах и магазинах.

«Постеры акции появятся в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» почти в 600 городах! Мы выбрали офисы, которые расположены в центральных районах и на улицах с большим трафиком, — так максимальному количеству горожан будет удобно забежать в «Ростелеком» и помочь детям-бабочкам. Теперь помогать стало ещё проще и быстрее», – рассказал генеральный директор ООО «Ростелеком-Розничные системы» Арвидас Алутис.

«Почта России рада присоединиться к благотворительному проекту «Помоги, не касаясь» фонда «Дети-бабочки». Специальные плакаты c QR-кодом для бесконтактной оплаты будут размещены в 15 тысячах отделений почтовой связи по всей стране, которые находятся в шаговой доступности для населения. Мы уверены, что с помощью Почты России этот уникальный проект получит максимально широкую поддержку», – отметил генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.

Все средства, перечисленные через QR-код «Помоги, не касаясь», идут на оказание помощи подопечным фонда «Дети-бабочки» www.deti-bela.ru.

*Мастерпасс

**Мастеркард

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О фонде "Дети-бабочки"

Фонд Дети-бабочки занимается всесторонней, системной помощью детям с редким генетическим заболеванием кожи – буллёзным эпидермолизом (БЭ). БЭ на сегодняшний день неизлечим. Но вовремя поставленный диагноз и правильный уход с применением специальных перевязочных средств позволяют избавить ребёнка от страданий и обеспечить ему нормальную жизнь. Фонд оказывает медицинскую, материальную, психологическую, реабилитационную и юридическую помощь подопечным семьям, патронирует детей-бабочек по всей России, занимается обучением врачей и полностью обеспечивает медикаментами и всем необходимым детей-бабочек, от которых отказались родители. На сегодняшний день в фонде зарегистрировано около 300 подопечных. Дети-бабочки могут вести полноценный образ жизни. Это совсем не просто, но достижимо.

O Publicis Russia

Publicis Russia входит в французский транснациональный рекламно-коммуникационный холдинг Publicis Groupe (более 233 офисов в 103 странах мира). На российском рынке существует с 1992 года и является одним из самых крупных международных агентств. В прошлом году агентство получило шорт-листы в новой престижной категории «Entertainment» международного фестиваля креативности Cannes Lions, а также награды Epica, Golden Drum, Red Apple, ADCR, AdBlack Sea. В результате агентство вошло в ТОП-15 рейтинга креативности АКАР. В числе клиентов агентства такие компании, как Nestle, L’Oreal, Sanofi, Renault и многие другие.

О Mastercard

Mastercard (NYSE: MA) https://www.mastercard.ru/ru-ru.html – технологическая компания, работающая в глобальной платежной индустрии. Мы управляем самой быстрой в мире сетью обработки платежей, которая соединяет потребителей, финансовые институты, торговые организации, правительственные и деловые структуры более чем в 210 странах и территориях. Продукты и решения Mastercard позволяют проще, безопаснее и эффективнее решать повседневные задачи, например, делать покупки, путешествовать, вести бизнес и управлять финансами. Следите за нами на Twitter @Mastercard_RU и Mastercard Facebook, присоединяйтесь к обсуждениям в блоге Beyond the Transaction и подпишитесь на наши новости Engagement Bureau.

О Uniteller

Uniteller - российская процессинговая компания. Оказывающая все виды услуг эквайринга, включая традиционные кассовые решения для ритейла, прием банковских карт в системах самообслуживания и интернет-эквайринг. Сервис компании используется в различных коммерческих, государственных и социальных проектах, среди которых порталы государственных услуг, авиа-агентства, интернет-магазины, туристические и авиакомпании, безоператорные АЗС, системы оплаты транспорта, парковок, платных дорог. Процессинговый центр Uniteller соответствует требованиям стандарта безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS 3.1, решения компании сертифицированы в соответствии с требованиями PCI PA-DSS.

О Ростелеком-розничные системы

ООО «Ростелеком – Розничные системы» (РРС) — дочернее предприятие ПАО «Ростелеком», созданное в целях развития и повышения эффективности собственной розничной сети компании. Проект реформирования розничной сети запущен в ноябре 2014 года. Сегодня «Ростелеком – Розничные системы» состоит из 7 макрорегиональных филиалов с головным офисом в Москве. По состоянию на март 2017 года, в РРС входит более 1100 центров продаж и обслуживания «Ростелекома» на всей территории России.

Основное направление деятельности компании — подключение и обслуживание абонентов «Ростелекома» — физических и юридических лиц, а также реализация дополнительных сервисов и услуг. Среди них: денежные переводы, погашение кредитов, продажа SIM-карт и обслуживание абонентов сотовых операторов, выдача заказов из интернет-магазинов, реализация страховых продуктов и услуг, лотерейных билетов, сложных технических товаров (мобильных телефонов, планшетов) и аксессуаров к ним.

О Почте России

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.

Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд – от госорганов) и обрабатывает порядка 297 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).

Чистая прибыль Почты России по итогам 2016 года составила 1,734 млрд рублей, что на 10% (156 млн рублей) больше, чем в 2015 году (1,578 млрд рублей). Выручка Почты России от операционной деятельности в 2016 году увеличилась на 10,7% (15,9 млрд рублей) и составила 164,8 млрд рублей (148,9 млрд рублей в 2015 году).