Директор МУП в Мордовии незаконно присвоил себе почти 100 тысяч рублей

Экс-директор МУП "ЖКХ Ардатовское" Виктор Кукин ответит перед судом по обвинению в присвоении денег. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РМ, мужчина с конца 2015 года по январь текущего без согласования с администрацией района и без внесения изменений в трудовой договор лично утвердил штатное расписание, увеличив себе зарплату.

В итоге мошенник незаконно заработал более 96 тыс. рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в местный суд.

Как сообщалось ранее, в Мордовии будут судить двух граждан Украины - Сергея Безпальченко и Виктора Савчина. Мужчины обвиняются в разбое и краже документов. В настоящее время в отношении них утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.

Источник: prokrm.ru