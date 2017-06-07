В Мордовии один бывший зэк пырнул ножом другого во время разговора "по понятиям"

Житель Чамзинского района Мордовии пострадал в ходе пьяной драки. Мужчина 1987 года рождения был доставлен в больницу с ножевым ранением, передает пресс-служба МВД по РМ.

Вскоре оперативники задержали предполагаемого нападавшего — жителя поселка Комсомольский, 1994 года рождения. Как оказалось, оба товарища были ранее судимы и встретились в гостях у общей знакомой. Во время застолья между молодыми людьми возникли разногласия о понятиях воровского и тюремного мира.

Чтобы решить вопрос, "криминальные авторитеты" вышли на улицу. Подозреваемый, предполагая, что выяснение отношений закончится дракой, взял со стола кухонный нож, которым пырнул оппонента в живот, после чего убежал с места преступления.

Теперь нападавшему грозит серьезный тюремный срок.

Источник: 13.мвд.рф