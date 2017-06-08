Евгений Клещенко из Мордовии стал мастером спорта международного класса по велоспорту-ВМХ

Представитель Мордовии Евгений Клещенко получил почетное звание "Мастер спорта международного класса по велоспорту-ВМХ".

Отметим, что Клешенко - неоднократный победитель и призер чемпионатов и кубков России, победитель XXVI Всемирной летней Универсиады (Китай) 2011 года, участник чемпионата мира, призер этапов кубка Европы по велоспорту-ВМХ.

В минувшие выходные на VII этапе Кубка Европы, который прошел в итальянской Вероне, Евгений завоевал серебряную медаль, выполнив при этом требования и нормы для присвоения звания мастера спорта.

Как сообщалось ранее, мордовские спортсмены вернулись с наградами с первенства Приволжского федерального округа по легкой атлетике в Казани.

Источник: izvmor.ru