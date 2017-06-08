В Рузаевке продавщица украла из магазина, в котором работала, продуктов почти на 100 тыс.

Жительница Рузаевки может стать фигуранткой уголовного дела за кражу продуктов из магазина, в котором работала. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 24-летняя подозреваемая с 9 января по 3 марта уносила из продуктового магазина товары и выручку. Общая сумма ущерба, нанесенного преступницей, превысила 94 тысячи рублей.

Недостача вскрылась после проведенной ревизии, однако на тот момент дама в магазине уже не работала.

Сейчас девушка дала признательные показания, рассказав, что хотела позже все вернуть, но после увольнения у нее исчезли средства, равно, как и возможность отдать должок.

За свой поступок девушка может сесть в тюрьму сроком до двух лет.

Источник: 13.мвд.рф