Мордовия занимает 3-е место в России по дешевизне продуктовой корзины

В Мордовии остается одна из самых дешевых продуктовых корзин на территории России. В конце мая ее стоимость составила 3 302,1 рублей – это третий результат в стране, информирует Росстат.

Дешевле, чем в регионе-13, продукты стоят лишь в Белгородской (3,194 рубля) и Саратовской области (3,294 рубля). В пятерке регионов с самым дорогим минимальным набором продуктов питания — Чукотка, Магаданская область, Якутия, Камчатка и Сахалин.

Средняя стоимость набора продуктов по России - 4036,7 рублей.

"Сдерживать рост цен помогают уровень развития республиканского агропромышленного комплекса и продовольственные ярмарки. Они регулярно проходят в Саранске и в муниципальных районах, популярны у жителей, которых устраивает цена и качество местных продуктов", - отметил врио Главы РМ Владимир Волков.

Источник: Росстат