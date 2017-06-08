В Мордовии у ОАО за долги изъяли 3 здания и подъездной железнодорожный путь

Судебные приставы Мордовии наложили административный арест на 3 здания и подъездной железнодорожный путь, принадлежащие ОАО "С". Как сообщает пресс-служба УФССП по РМ, предприятие задолжало взыскателям более 93 млн рублей. Добровольно гасить долг никто не торопился.

"Учитывая, что отчуждение здания, находящегося на земельном участке и принадлежавшего должнику, проводится вместе с земельным участком, а согласно действующему законодательству внесудебный порядок обращения взыскания на земельный участок не допускается, судебным приставом-исполнителем направлено заявление об обращении взыскания на земельный участок в суд. Как правило, такая мера применяется в крайних случаях, если у должника значительная сумма долга и не хватает другого имущества для погашения задолженности", - сказано в сообщении ведомства.

Арестованное имущество будет оценено и направленно на реализацию, а вырученные деньги направят на погашение долга.

Источник: УФССП по РМ