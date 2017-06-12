На фестивале "Музыка Земли" прозвучит мелодия, написанная под впечатлением от коллектива из РМ

В Российской академии музыки имени Гнесиных состоится всероссийский фестиваль "Музыка Земли" под руководством пианиста Бориса Березовского.

На старте музыкального конкурса прозвучит мелодия "Марема". Ее исполнят сам Березовский и Государственный академический камерный оркестр России. Музыка написана композитором-неоромантиком Игорем Райхельсоном под впечатлением от выступления одноименного коллектива из Мордовии на конкурсе в прошлом году. В ней переплелись элементы джаза, классики и фольклора.

Отметим, что фестиваль "Музыка Земли" проводится с 2015 года и объединяет в своей программе этническую и академическую музыку. За это время в конкурсе приняло участие около 600 творческих коллективов и исполнителей со всей страны.

Источник: ТАСС